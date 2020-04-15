Українська кіноактриса Анна Кошмал, що отримала популярність після зйомок у "Сватах", як може розважається на карантині

Про це пише Politeka.net.

За словами зірки, через дощову погоду їй несподівано захотілося імбирного печива.

"Розважаюся як можу. Сьогодні весь день за вікном йшов теплий весняний дощ, дуже захотілося імбирного печива зі свіжовичавленим соком. Немає нічого більш затишного і приємного, ніж запах печива в будинку", - написала Анна Кошмал у своєму мікроблозі Instagram і поділилася з шанувальниками власним рецептом.

Але фанатів більше здивувала природна краса української актриси, оскільки на опублікованих знімках вона без косметики.

"Печеньки безсумнівно божественні. Але.....яке ж шикарне волосся", "Богиня їжі", "Круто, обожнюю вас", " Завжди така мила дуже!", "Найкрасивіша", "Королева печива нашого часу", "Красуня", "Анютка, знімай блог. Ти супер жінка!", - пишуть вони у коментарях під пубилкацией Анна Кошмал.

Раніше ми розповідали про те, що 25-річна українська актриса і телеведуча Анна Кошмал, якій особливу популярність принесла роль в серіалі "Свати", підкорила ніжним фото тисячі фанатів.

Дівчина поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому образі. На Ані зелений худі, при чому актриса навіть натягнула на голову капюшон. Крім того Аня вирішила не фарбуватися заради селфі. І тим не менш, кадр вийшов по-весняному ніжним, і чуттєвим - природна краса дівчини не потребує додаткових деталях.

Кошмал розпустила волосся і доторкнулася рукою до чола. На її обличчі грала легка усмішка, а цей погляд "з чортиками" здатний зворушити навіть самих черствих.

Нагадаємо, що Анна Кошмал з "Сватів" позбавилася від нижньої білизни і задерла сукню: "немає Слів".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал залізла у ванну і потрясла природною красою: "Це таке диво!".

Також Politeka писала, що Анна Кошмал пікантно оголилася і підкорила новим чином: дівчатка-гота більше немає.