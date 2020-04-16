Українські та зарубіжні зірки закохали в себе мільйони фанатів по всьому світу, проте в особистому житті, в силу життєвих обставин, або через небажання виходити заміж - вони поки залишаються матерями-одиночками
Відкриває топ найгарячіших мам українська співачка Тіна Кароль, пише Politeka.net. Красуня народила у 2008 році сина Веніаміна, нажаль, батько якого помер від онкологічного захворювання у 2013-муі.
Зірці приписують романи з телеведучими та іншими зірками, зокрема, співаком Даном Баланом, але поки що артистка офіційно вважається самотньою.
Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова народила у 2018 році сина, Мартіна. Ім'я батька зірка ретельно приховує, але користувачі мережі знаходять схожість дитини зі співаком Максом Барських. Артистка ніяк не коментує чутки.
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Солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська розлучилася з чоловіком - пластичним хірургом Едгаром, в минулому році.
У рудої бестії залишилися від чоловіка діти - син Леонард (2014 р.) і дочка Лаура (2015 р.).
Світлана Лобода народила двох доньок - першу, Євангеліну (2011 р.), від цивільного чоловіка Андрія царя, а ім'я батька другої - Тільди (2018 р.) - артистка приховує. Ходять чутки, що батьком дитини є фронтмен метал-груп "Rammstein" Тілль Ліндеманн.
Анджеліна Джолі народила від чоловіка Бреда Пітта троє дітей, а також у неї були вже усиновлені діти.
Всього в артистки - шестеро дітей, а нещодавно з'явилася інформація, ніби зірка хоче усиновити ще одну дитину і готує документи.
Наймолодша мільярдерка з сімейства Кардашьян, Кайлі Дженнер, народила від репера Тревіса Скотта дочку Стормі у 2018 році. Пара пробула недовго разом зараз модель виховує дитину сама.
Нагадаємо, що з'явився новий доказ романа Тіни Кароль і Дана Балана: "Аж плаття порвалося".
Як повідомляла Politeka, Кароль посвітила розкішними формами перед Даніелем Салемом: не показуйте це Балану.
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