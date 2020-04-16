Зірки поки що не знайшли своїх других половинок

Українські та зарубіжні зірки закохали в себе мільйони фанатів по всьому світу, проте в особистому житті, в силу життєвих обставин, або через небажання виходити заміж - вони поки залишаються матерями-одиночками

Відкриває топ найгарячіших мам українська співачка Тіна Кароль, пише Politeka.net. Красуня народила у 2008 році сина Веніаміна, нажаль, батько якого помер від онкологічного захворювання у 2013-муі.

Зірці приписують романи з телеведучими та іншими зірками, зокрема, співаком Даном Баланом, але поки що артистка офіційно вважається самотньою.

Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова народила у 2018 році сина, Мартіна. Ім'я батька зірка ретельно приховує, але користувачі мережі знаходять схожість дитини зі співаком Максом Барських. Артистка ніяк не коментує чутки.

Солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська розлучилася з чоловіком - пластичним хірургом Едгаром, в минулому році.

У рудої бестії залишилися від чоловіка діти - син Леонард (2014 р.) і дочка Лаура (2015 р.).

Світлана Лобода народила двох доньок - першу, Євангеліну (2011 р.), від цивільного чоловіка Андрія царя, а ім'я батька другої - Тільди (2018 р.) - артистка приховує. Ходять чутки, що батьком дитини є фронтмен метал-груп "Rammstein" Тілль Ліндеманн.

Анджеліна Джолі народила від чоловіка Бреда Пітта троє дітей, а також у неї були вже усиновлені діти.

Всього в артистки - шестеро дітей, а нещодавно з'явилася інформація, ніби зірка хоче усиновити ще одну дитину і готує документи.

Наймолодша мільярдерка з сімейства Кардашьян, Кайлі Дженнер, народила від репера Тревіса Скотта дочку Стормі у 2018 році. Пара пробула недовго разом зараз модель виховує дитину сама.

Нагадаємо, що з'явився новий доказ романа Тіни Кароль і Дана Балана: "Аж плаття порвалося".

Як повідомляла Politeka, Кароль посвітила розкішними формами перед Даніелем Салемом: не показуйте це Балану.

Також Politeka писала, що мати Балана засмущала Кароль несподіваною витівкою: "Значить, він-таки одружується!".