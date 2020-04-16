Українська співачка Джамала, яка незабаром вдруге стане мамою, постала в красивому образі молодої матусі

Артистка вирішила пограти з публікою і "покружляла" перед камерою, пише Politeka.net.

На знімку красуня блестала в короткому синьому платті в горошок, яке трималося на плечах. Завершували образ української знаменитості різні прикраси.

Джамала зробила макіяж з чорними і блакитними стрілками під колір вбрання. Зірка посміхалася і дивилася в камеру. На її губах - легкий блиск.

Артистка засвітила свій круглий животик, торкаючись до нього.

" Добрий ранок, друзі! Записала для вас легку літню пісню, щоб ви не сумували. Ніколи!❤️😂 До речі, в цій сукні я знімалась у своєму першому фільмі, в якому грала кубінську співачку. Це я вже натякаю вам на настрій 🤪😘❤️🔥☀️ І головне, я буду співати не сама 💔

Сподіваюсь, чекаєте на «вечірню програму каверів» 😂 , - підписала знімки співачка.

За сім годин пост зібрав понад 16 тисяч лайків і багато коментарів:

"Це старе фото чи буде поповнення?😉😃", "Боже💫Яка красуня💙💙💙", "Ви найчарівніша, Джа! 💙💙💙 З нетерпінням чекаємо на новий кавер 💟", "А прикраса з вишеньками... Просто розрив😍😍😍😍 Ви дуже гарна💕", "Джа згадую з захопленням концерт в оперному театрі Одеса, творчих успіхів, здоров'я Вам і родині!!!👏❤️❤️👏👏", "О, Алла Борисівна, добрий день😁", "Гарненька яка🌹😍 Обожнюю💕💕💕", "Ви чарівна! Як вам підходить вагітність! Кожна ваша фотографія піднімає настрій!", "Схоже ранок дійсно дуже хороший ... 😂❤️ Дякуємо за гарний настрій! ❤️", "Супер👍 Будемо слухати! Колір сукні Вам підходить - освіжає образ! 😍 "," Дуже хороша ти в цій сукні 😉❤ "," Джа, Ви така красуня 😍 💔 ".

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