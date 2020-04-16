Украинская певица Джамала, которая вскоре во второй раз станет мамой, предстала в красивом образе молодой мамочки

Артистка решила поиграть с публикой и "повертелась" перед камерой, пишет Politeka.net.

На снимке красотка блестала в коротком голубом платье в горошек, которое держалось на плечах. Завершали образ украинской знаменитости различные украшения.

Джамала сделала макияж с черными и голубыми стрелками под цвет наряда. Звезда улыбалась и смотрела в камеру. На ее губах - легкий блеск.

Артистка засветила свой круглый животик, прикасаясь к нему.

"Доброе утро, друзья! Записала для вас легкую летнюю песню, чтобы вы не скучали. Никогда! ❤️😂 Кстати, в этом платье я снималась в своем первом фильме, в котором играла Кубинскую певицу. Это я уже намекаю вам на настроение 🤪😘❤️🔥☀️ И главное, я буду петь не сама 💔 Надеюсь, ждете «вечернюю программу каверов» 😂", - подписала снимки певица.

За семь часов пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев:

"Это старое фото или будет пополнение?😉😃", "Боже💫Какая красотка💙💙💙", "Вы самая очаровательная, Джа! 💙💙💙 С нетерпением ждем новый кавер 💟", "А украшение с вишенками... Просто разрыв😍😍😍😍 Вы очень красивая💕", "Джа вспоминаю с восторгом концерт в оперном театре Одесса, творческих успехов, здоровья Вам и семье!!!👏❤️❤️👏👏", "О, Алла Борисовна, добрый день😁", "Хорошенькая какая🌹😍 Обожаю💕💕💕", "Вы неотразима! Как вам подходит беременность! Каждая ваша фотография поднимает настроение!", "Похоже утро действительно очень хороший ... 😂❤️ Спасибо за хорошее настроение! ❤️", "Супер👍 Будем слушать! Цвет платья Вам подходит - освежает образ! 😍 "," Очень хорошая ты в этом платье 😉❤ "," Джа, Вы такая красавица 😍💔 ".

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