Настя Каменських, Оля Полякова, Світлана Лобода та інші зірки показали, як потрібно спокушати чоловіків
Світлана Лобода показала, що пеньюар - кращий спосіб виглядати спокусливо. Співачка позувала у бежевих кольорах, а образ доповнило мереживо. Про це пише Politeka з посиланням на сторінки знаменитостей.
А ось Кароль позувала або в топі або бюстгальтері. Нижній частині білизни взагалі на фото не було видно. Тіна села в спокусливій позі і закрила очі від задоволення.
Над вигорілим Чорнобилем помітили знак згори, з'явилося фото: «Це не кінець»
Роман Ані Лорак і Сергія Лазарєва: артисти перестали ховатися, довгоочікувана заява
Кім Кардаш'ян зняла весь одяг і показала спокусливі пози: "Досконала"
Відомий актор кинувся за допомогою для Андрія Данилка: що сталося і як врятувати Вєрку Сердючку
Ані Лорак показала себе на зйомках одного з кліпів в білому топі, а також напівпрозорої спідниці. Вона однією рукою обперлась об стіну і продемонструвала ідеально ніжну шкіру.
Оля Полякова вирішила навпаки, епатувати публіку викликає корсетом, колготками в сіточку, а образ доповнила великою короною. Волосся співачка залишила розпущеним, які вилися до п'ятої точки. У такому образі вона вирушила отримувати чергову музичну нагороду, яку їй вручали.
Настя Каменських не так давно брала участь в гарячій фотосесії. Співачка була в чорному напівпрозорому топі і аналогічних трусиках. Волосся у неї були розпущені. Сказати, що образ був максимально спокусливим - нічого не сказати. Настя привернула тисячі і тисячі поглядів чоловіків.
Нагадаємо, Дорофєєва, Каменських, Кароль та Полякова показали себе в перуках
А ще Politeka писала, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше
Також Politeka повідомляла, що Каменських, Тодоренко та інші зірки розкрили, як зберігають шлюб в карантин