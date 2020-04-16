Настя Каменських, Оля Полякова, Світлана Лобода та інші зірки показали, як потрібно спокушати чоловіків

Світлана Лобода показала, що пеньюар - кращий спосіб виглядати спокусливо. Співачка позувала у бежевих кольорах, а образ доповнило мереживо. Про це пише Politeka з посиланням на сторінки знаменитостей.

А ось Кароль позувала або в топі або бюстгальтері. Нижній частині білизни взагалі на фото не було видно. Тіна села в спокусливій позі і закрила очі від задоволення.

Ані Лорак показала себе на зйомках одного з кліпів в білому топі, а також напівпрозорої спідниці. Вона однією рукою обперлась об стіну і продемонструвала ідеально ніжну шкіру.

Оля Полякова вирішила навпаки, епатувати публіку викликає корсетом, колготками в сіточку, а образ доповнила великою короною. Волосся співачка залишила розпущеним, які вилися до п'ятої точки. У такому образі вона вирушила отримувати чергову музичну нагороду, яку їй вручали.

Настя Каменських не так давно брала участь в гарячій фотосесії. Співачка була в чорному напівпрозорому топі і аналогічних трусиках. Волосся у неї були розпущені. Сказати, що образ був максимально спокусливим - нічого не сказати. Настя привернула тисячі і тисячі поглядів чоловіків.

Нагадаємо, Дорофєєва, Каменських, Кароль та Полякова показали себе в перуках

А ще Politeka писала, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше

Також Politeka повідомляла, що Каменських, Тодоренко та інші зірки розкрили, як зберігають шлюб в карантин



