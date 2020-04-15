Відома співачка Світлана Лобода здивувала схожістю з Аллою Пугачовою під час спільної фотосесії

В цей раз знаменита артистка представила новий кадр з фотосесії, в якій з'явилася в яскравому вбранні разом з помолоділою після чергової пластики Аллою Борисівною. Сьогодні артистка відзначає 71-річчя, тому Світлана вирішила привітати співачку в соціальній мережі Instagram, повідомляє Politeka.

Так, в честь свята зірки, Світлана вирішила звернутися до неї в соцмережі і виставивши кілька спільних фото. Як відомо, Алла Пугачова давно дружить з молодою артисткою і навіть дозволила їй співати деякі свої пісні в сучасній обробці, жартома колись зазначивши: «Живи спокійно, країна… У тебе.. ще одна!».

«Дорога Алла Борисівна! Напевно найкраще, що можна побажати сьогодні - це здоров'я Вам і Вашій родині ! Нехай у Вашому домі завжди живе радість! Ви дали світу так багато любові, і в цей день мільйони людей посилають вам свою любов у відповідь. З Днем Народження , Алла Борисівна! Країна Вас любить. І ми теж ☺️❤️», - написала Лобода.

Ось що відповіли користувачі:

«З Днем Народження 🥳», «Красива ти🔥🔥🔥❤️», «З днем народження ❤️», «Любимо і цінуємо！З днем народження,Алла», «З Днем народження♥️», «Ого! Вітаємо легенду🥂💐», «З Днем Народження Аллу Борисівну❤️🎉», «Ви з нею чимось схожі».

До цього знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з шанувальниками. Зазначимо, артистка раніше не проводила онлайн-бесід і чатів з шанувальниками, а також вкрай рідко зверталася до них в Instagram.

Після того, як зірка вирушила на самоізоляцію з дітками у власному будинку, вона почала активно вести соціальні мережі, представляти раніше не публикованные кадри з концертів і навіть проводити прямі ефіри з колегами. Цього разу зірка не втрималася від бесіди з власною аудиторією.

Щоб привернути увагу аудиторії, зірка представила новий кадр, на якому вона сидить на дивані в незвичайній позі, роблячи селфи на свій телефон. Одягнена Світлана в сині джинси і в темний светр з коміром, який закриває шию. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

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