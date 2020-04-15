Христина Асмус показала, як виглядає після бурхливої вечірки з нагоди свого дня народження

14 квітня популярній російській актрисі виповнилося 32 роки. У зв'язку з карантином вона вирішила відзначити це свято зі своїми шанувальниками, запросивши їх на імпровізовану онлайн-вечірку. Як повідомляє Politeka.net, наступного дня Асмус показала результати своїх бурхливих розваг.

Так, на сторінці актриси в Instagram з'явилося нове селфі, судячи з усього, зроблене одразу після пробудження. На ньому Асмус виглядає, як після дикої гулянки: розпатлане волосся, якась подоба домашнього халата і чорні кола від розмазаної туші під очима, наче знаменитість плакала.

«Який час? Шо вчора було?», - написала на знімку актриса.

У підписі до фото вона також подякувала своїх фанатів за привітання.

Підписники, у свою чергу, тут же відреагували на новий пост зірки.

«Ппц, я злякалася...», «Тут ти на себе не схожа», «Ось це погуляли», «Хаах, дуже вдалий кадр після свята», «Ой, все одно не п'єш Крісті))», «Ти схожа на героїню після відвертої сцени у фільмі Точка», «Топовий движ був! вогнище!) Гула вся Москва і область!)) Дякую))) конкурси і тамада відмінні були))», - пишуть люди.

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