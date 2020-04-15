Кристина Асмус показала, как выглядит после бурной вечеринки по случаю своего дня рождения
14 апреля популярной российской актрисе исполнилось 32 года. В связи с карантином она решила отметить этот праздник со своими поклонниками, пригласив их на импровизированную онлайн-вечеринку. Как сообщает Politeka.net, на следующий день Асмус показала результаты своих бурных развлечений.
Так, на странице актрисы в Инстаграм появилось новое селфи, судя по всему, сделанное сразу после пробуждения. На нем Асмус выглядит, как после дикой гулянки: растрепанные волосы, некое подобие домашнего халата и черные круги от размазавшейся туши под глазами, как будто знаменитость плакала.
«Скок время? Че вчера было?», - написала на снимке актриса.
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В подписи к фото она также поблагодарила своих фанатов за поздравления.
Подписчики, в свою очередь, тут же отреагировали на новый пост звезды.
«Ппц, я испугалась...», «Тут ты на себя не похожа», «Вот это погуляли», «Хаах, очень удачный кадр после праздника», «Ой, всё равно не пьёшь Кристи))», «Ты похожа на героиню после откровенной сцены в фильме Точка», «Топовый движ был! огнище!) Гудела вся Москва и область!)) Спасибо))) конкурсы и тамада отличные были))», - пишут люди.
Напомним, мокрая Асмус в ванной вскружила голову Тарзану: "Королева не простит".
Как сообщала Politeka, безбашенная Асмус устроила пьяные танцы на вечеринке, скандальное видео: "Шальная императрица".
Также Politeka писала, что мокрая Кристина Асмус слетела с катушек в свой день рождения, Семенович не выдержала.