45-річний російський комік і співак Олександр Ревва, більш відомий як Артур Пирожков, привітав примадонну російської естради

Артист позував поруч з Аллою Пугачовою та її чоловіком Максимом Галкіним, передає Politeka.net.

Відомо, що 15 квітня примадонні виповнився 71 рік. Зірки шоу-бізнесу, в тому числі і зазначений Пирожков, привітали артистку.

На фото Ревва позує в усьому чорному, а Пугачова в жовтому костюмі. Артист притиснувся до співачки і, можливо, змусив ревнувати її чоловіка. Пугачова посміхалася, стоячи посередині двох чоловіків.

"Сьогодні у моєї улюбленої співачки День Народження!!! Алло!!! Я Вас дуже люблю і бажаю Вам безмежного щастя!!!", - підписав знімок Олександр.

За шість годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків та багато коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️ З днем Народження!!! Обожнюємо!", "Чому від неї всі стогнуть? Звичайна бабулька сипла", "тому що це Велика жінка! А Ви то хто????", "З днем народження велику співачку! Алло Борисівно! Спасибі за ваші пісні, за настрій, кожну пісню знаю напам'ять!", "Аллу Борисівну з днем народження! Здоров'я! Здоров'я!🎂🎁💓🌺🌺🌺🎉🎉🎉", "Поздно. Після того, як Лабуда - краща подруга, а ця - улюблена співачка, вже можна не говорити: "Не позорься". Кого пародіював, у того і переродився", "Моя найулюбленіша співачка!бажаю їй здоров'я і ще раз здоров'я.вона народна артистка моєї батьківщини під назвою СРСР.Обіймаю міцно міцно...!!!", "Уявляю,як вона ненавидить свою денюху🤪я вже ненавиджу😆", "АЛЛА - це дійсно ЗІРКА❗НАТХНЕННЯ сяяти наповну❗❣", "Ти вже старше виглядаєш😂😂😂", "З днем Народження ✊🏼✊🏼✊🏼", "Артур заспівай їй пісню свою алкоголічка😁", "Лицемір", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Артур Пиріжків пограв м'язами в обтягуючому трико, дружина не витримала.

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