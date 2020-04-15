Зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач показав, як його маленька донька розважається з собакою

Артист з «Кварталу 95» часто публікує на своїй сторінці в Instagram забавні фото і відео з собою і своєю родиною. Як передає Politeka.net, цього разу він вирішив показати, як веселиться вдома його маленька дочка Ліза (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На опублікованому відео дівчинка сидить поруч з собакою і розважається тим, що голосно верещить, змушуючи пса підвивати. Судячи зі щасливого сміху, такі ігри з собакою Лізі дуже подобаються. Забавними їх знаходить і батько дівчинки. Втім, це не заважає йому задаватися питанням: «Ось хто розумніший?», яке Ткач написав у підписі до відео.

Шанувальники артиста також оцінили ролик.

«Готуєтеся до програми «Голос діти» і «Голос звірі» одночасно?», «Які милашки», «Витончена пара», «Біже Лізушка просто чудо», «Клас ваша донька маленька принцеса», - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли про те, що Ткач з дочкою позували в дзеркалі. В кадр також потрапила і дружина Ткача - Вікторія. Шанувальники зірки відзначили, що підросла Ліза вже має з ним неабияку схожість і засипали батька коментарями, захоплюючись їй.

Крихта Лізі, як її називають батьки, дуже яскрава і весела дівчинка. Прихильники впевнені, що її чекає велике майбутнє. Цілком можливо, що вона піде по стопах батька.

Нагадаємо, Юрій Ткач із «Кварталу 95» змінився до невпізнання, навіть Кошовий оцінив.

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