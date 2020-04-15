Модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, показала ідеальне тіло в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Люблю робити подарунки 😚 а зараз це подвійно приємно! Піднімати настрій і ділитися безцінними знаннями❤️», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що зірка на час карантину пообіцяла дати одному зі своїх передплатників безкоштовні входи на всі свої марафони. Пост вона супроводжувала знімком в облягаючому боді, демонструючи розкішні форми.

«Бомба», «чудова», «ого, ну це просто вогонь», «розкішна», «Яка красуня) Захоплююся вами», «неймовірна – милуюся», - пишуть вони.

До цього ми писали, що телеведуча і модель Поліна Логунова блищала в одній нижній білизні.



Модель часто публікує відверті фото в Instagram, як і деякий час назад.

Зірка затягнула груди незвичайним ліфчиком з лямками, тягнуться до шиї. Таким чином в районі грудей утворився виріз, який надав образу ще більше пікантності.

Бюст виглядав розкішно у бульє, утримуючи, і, як би, здавлюючи груди.

Також на Логунової були трусики такого ж кольору, які виглядали на ній також ідеально. Завершили образ прикраси.

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