Модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, показала идеальное тело в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Люблю делать подарки 😚 а сейчас это вдвойне приятно! Поднимать настроение и делиться бесценными знаниями❤️», - говорится в сообщении.

Уточним, что звезда на время карантина пообещала дать одному из своих подписчиков бесплатные входы на все свои марафоны. Пост она сопровождала снимком в облегающем боди, демонстрируя роскошные формы.

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«Бомба», «восхитительная», «ого, ну это просто огонь», «роскошная», «Какая красотка) Восторгаюсь вами», «невероятная – любуюсь», - пишут они.

До этого мы писали, что телеведущая и модель Полина Логунова блистала в одном нижнем белье.

Модель часто публикует откровенные фото в Инстаграм, как и некоторое время назад.

Звезда затянула грудь необычным лифчиком с лямками, тянущимися к шее. Таким образом в районе груди образовался вырез, который придал образу еще больше пикантности. 

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Бюст роскошно смотрелся в булье, удерживая, и, как бы, сдавливая грудь. 

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Также на Логуновой были трусики такого же цвета, которые смотрелись на ней также идеально. Завершили образ украшения. 

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Напомним, обнажённая жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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