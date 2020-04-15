Модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, показала идеальное тело в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Люблю делать подарки 😚 а сейчас это вдвойне приятно! Поднимать настроение и делиться бесценными знаниями❤️», - говорится в сообщении.

Уточним, что звезда на время карантина пообещала дать одному из своих подписчиков бесплатные входы на все свои марафоны. Пост она сопровождала снимком в облегающем боди, демонстрируя роскошные формы.

«Бомба», «восхитительная», «ого, ну это просто огонь», «роскошная», «Какая красотка) Восторгаюсь вами», «невероятная – любуюсь», - пишут они.

До этого мы писали, что телеведущая и модель Полина Логунова блистала в одном нижнем белье.



Модель часто публикует откровенные фото в Инстаграм, как и некоторое время назад.

Звезда затянула грудь необычным лифчиком с лямками, тянущимися к шее. Таким образом в районе груди образовался вырез, который придал образу еще больше пикантности.

Бюст роскошно смотрелся в булье, удерживая, и, как бы, сдавливая грудь.

Также на Логуновой были трусики такого же цвета, которые смотрелись на ней также идеально. Завершили образ украшения.

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