Регіна Тодоренко показала, як повеселилася разом з Івлеєвой, роздягнувшись в прямому ефірі

Телеведуча Регіна не стала нудьгувати під час карантину і стала проводити прямі ефіри в соціальній мережі Instagram. Дівчина в цей раз вирішила не тільки поспілкуватися з фанатами, але і отримати "завдання-покарання" від коллеги, з якою виступила в Instagram - Настею Івлеєвой, пише Рoliteka.net.

Як відомо, деякий час дівчата разом працювали провідними на тревел-шоу "Орел і Решка", об'їздили багато країн і чимало здивували своїми витівками. Цей раз не був винятком. Настя влаштувала для Тодоренко цілу серію завдань, а також змусила чоловіка в якості покарання бити її струмом.

На фан-сторінці Регіни з'явився уривок, на якому дівчата виконують одну з умов: Настя измазывала волосся медом, щоб зробити ірокез, а Регіна повинна була роздягнутися, влаштувавши уявний стриптиз.

Причому дії Регіни чимало здивували Ивлееву, яка заявила, що у "правильних дівчаток завжди темна душа". У свою чергу прихильники були спантеличені тим, що вытворила Тодоренко:

«Шл**а, а не душа темненька», «Фу, як неприємно. Напевно я зміню свою думку про вас, дівчатка».

До цього зірка з'явилася перед шанувальниками в білому обтягуючому платті довжини міді, яке ідеально підкреслює її струнку фігуру. Сам наряд доповнює геометричний виріз і рукави-буф. Доповнила наряд Регіна масивним кольє з камінням і такого ж дизайну сережками з великими блискучими каменями.

А ось волосся Тодоренко поклала копію зачіски знаменитої співачки та актриси Мерилін Монро.

«#самозамилування , буквально хвилинка 😂🙈», «#маскактоты Ось і казці прийшов кінець, а хто дивився шоу - молодець!) Фінал зовсім скоро ! Ви за кого вболіваєте?», - написала артистка.

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