Відома співачка Аліна Гросу здивувала серією пікантних фото, на яких з'явилася в чорній білизні

Аліна представила відразу кілька кадрів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Цього разу дівчина вирішила змінити класичний образ на більш зухвалий і сміливий, про що відразу ж відзначили коментатори, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз Аліна з'явилася на стильних фото в чорному білизна. На дівчині також можна помітити чорну спідницю з завищеною талією і чорний бюстгальтер, поверх якого накинула чорно-білий картатий піджак без застібок. Волосся ж Аліни акуратно покладені і прикрашені масивним обідком, а на її обличчі легкий макіяж.

«Піду, чи що, викину сміття😏 А ви куди на карантині наряжаетесь?)) #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?)2, - пише Аліна під новим постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Піджак як у мене ))», «На роботу», «Красуня))))👍👍👍👍», «В останні тижні на вихід з сміттям кучері і мейк роблю🤷‍♀️ хоч де, хоч як то виходжу», «Де замовити такий обруч?)😍😍», «На зустріч з кур'єром😂», «Вибачте за запитання🤞а де ваш Чоловік🌹», «До холодильника 😁❤️», «Хіба можна так красиво? 😍».

До цього Аліна Гросу з'явилася у відвертому образі поруч з молодим красенем під час зйомок кліпу і прокоментувала життя на карантині:

"Нехай цей пост буде всім нам на допомогу «як пережити і зміцнити відносини на карантині»))) радьте😉 Я почну перша, під час карантину можна заново пізнати людину і ще раз закохатися🙌🏼 більше розмовляйте, не проводите багато часу в гаджетах, будьте терплячіші, влаштовуйте другій половині справжні романтичні вечері і побачення (так, на території квартири) :) прям при повному параді, з укладанням, макіяжем і красивим платтям/костюмом, спробуйте поглянути на людину по-новому, на відносини по-новому, як ніби ви щойно познайомилися ))

Не хвилюйтеся, і пристрасть нахлине новою хвилею, і почуття освежатся🤪 а ще будьте завжди красивими🙌🏼 нехай іноді складно встигати слідкувати за дітворою, і прибирати, і готувати (багато скажуть, мені легко говорити, так як діток у мене своїх ще немає) але в будь-якому випадку, чоловіки люблять очима», - написала Аліна під новим роликом.

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