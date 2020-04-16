Знаменита українська співачка Віра Брежнєва захопила соціальні мережі стрункою фігурою в крихітному купальнику

В цей раз яскравий ролик з Вірою з'явився на сторінці її знаменитого чоловіка - Костянтина Меладзе, який вирішив представити невеликий уривок з кліпу зірки, пише Рoliteka.net.

Так, на сторінці знаменитого продюсера з'явився уривок з сонячного кліпу Брежнєвої на пісню «Матуся». У ролику блиснула зірка відразу двома образами в купальниках кислотно-жовтого і рожевого відтінків.

Сама Віра в ролику виступає в ролі закоханої «поганулі», яка закохується в молодого красеня і не може відвести від нього погляд. Далі артистка намагається спокусити чоловіка прямо в басейні, однак той навіть не дивиться в її бік.

«Так подобається на неї дивитися в кліпах💟💟💟», «Це моя найулюбленіша пісня❤️❤️❤️», «Моя улюблена Віра!❤️💐», «Русалонька», «Самий яскравий кліп )))», «Класний кліп обожнюю цю пісню по більше таких пісень 😙👍», «Обожнюю😁», «Один з улюблених кліпів! Віра взагалі дуже талановита актриса!!!», «нормально кліп і пісні))))», «Віра, ви напевно в холодильнику спите? Я в свої 32 виглядаю старше вас 🤪🤯».

До цього, в спеціальному інтерв'ю співачка нарешті розповіла, ніж цілими днями займається з Меладзе, з яким зірці особливо цікаві користувачі мережі вже напророкували розлучення з-за нібито новому і більш молодий, ніж Віра, коханки. Таким чином зірка натякнула, що в їхніх стосунках все чудово і ніякі коханки між ними не стоять.

Артистка розповіла, що у неї з чоловіком немає конфліктів, вони не сваряться, а навіть навпаки, він дуже задоволений, що дружина тепер весь час поруч. Також поряд із зіркою знаходиться і молодша дочка Сара, тоді як Соня знаходиться в Америці - не встиг прилетіти, оскільки в її університеті оголосили карантин пізніше.

При цьому Віра в жарт розповіла, що завдяки їх вибуховим характером – він грузин, а вона українка, у них немає сварок «у них пристрасть». В будні дні на карантині пара займається своїми справами - Костянтин працює у своїй домашній студії, дочка вчиться, а сама вона прибирає, тренується і спілкується зі своїми шанувальниками.

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