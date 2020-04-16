Знаменита українська співачка Настя Каменських показала топ вправ для розкішної талії

Через кілька тижнів карантину, артистка вирішила допомогти шанувальникам худнути правильно і, головне, з задоволенням. Артистка створила спеціальний курс для схуднення, завдяки якому вона сама зможе підтримувати себе у формі і допоможе скинути вагу іншим. Сьогодні Настя опублікувала на своїй сторінці в Instagram ролик з підготовленим топом вправ, пише Рoliteka.net.

Тільки вчора артистка розкрила секрети свого дрібного харчування і підготувала рецепти смачних страв для сніданку, обіду і вечері. А вже сьогодні Настя порекомендувала вправи на прес, щоб той не був "агент під прикриттям":

«ABS WORKOUT, EVERYBODY! ☑️ На моєму YouTube каналі вийшло нове відео з серії Sport With NK 💪 В цей раз я показую свої найулюбленіші і ефективні вправи на прес під запальну пісню Peligroso! 🔥

Для кращого результату потрібно виконати як мінімум 3 кола цієї тренування. Тобто тричі позайматися під пісню Peligroso від початку до кінця. Відпочинок між кожним новим колом - 3 хвилини.

І якщо ви не хочете, щоб ваш прес був як спецагент - під прикриттям🤪, потрібно правильно харчуватися! Переходьте на @nkblog і під останніми відео читайте мої варіанти корисних сніданків, обідів і вечерь! 🍽», - написала Анастасія під новим постом.

Раніше артистка звернулася до шанувальників за допомогою незвичайного домашнього кліпу. Примітно, що музичний скетч вона записала на п'яти мовах: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою.

«Включаємо класний репчик і піднімаємо собі настрій! 😎 Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! 💪», – написала Каменських під новим постом.

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