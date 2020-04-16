Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала топ упражнений для роскошной талии

Спустя несколько недель карантина, артистка решила помочь поклонникам худеть правильно и, главное, с удовольствием. Артистка создала специальный курс для похудения, благодаря которому она сама сможет поддерживать себя в форме и поможет сбросить вес другим. Сегодня Настя опубликовала на своей странице в Инстаграм ролик с подготовленным топом упражнений, пишет Рoliteka.net.

Только вчера артистка раскрыла секреты своего дробного питания и подготовила рецепты вкусных блюд для завтрака, обеда и ужина. А уже сегодня Настя порекомендовала упражнения на пресс, чтобы тот не был "агентом под прикрытием":

«ABS WORKOUT, EVERYBODY! ☑️ На моем YouTube канале вышло новое видео из серии Sport With NK 💪 В этот раз я показываю свои самые любимые и эффективные упражнения на пресс под зажигательную песню Peligroso! 🔥

Для лучшего результата нужно выполнить как минимум 3 круга этой тренировки. То есть трижды позаниматься под песню Peligroso от начала до конца. Отдых между каждым новым кругом - 3 минуты.

И если вы не хотите, чтобы ваш пресс был как спецагент - под прикрытием🤪, нужно правильно питаться! Переходите на @nkblog и под последними видео читайте мои варианты полезных завтраков, обедов и ужинов! 🍽», - написала Анастасия под новым постом. Причем некоторые поклонники не удержались от комментариев о расстегнутом костюме Насти, заявив, что ее грудь стала еще больше.

Ранее артистка обратилась к поклонникам при помощи необычного домашнего клипа. Примечательно, что музыкальный скетч она записала на пяти языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком.

«Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎 Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! 💪», – написала Каменских под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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