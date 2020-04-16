Українська співачка MARUV похвалилася новим жарким танцем, для якого їй довелося залізти на стілець

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка в розділі Сторі вирішила представити декілька кадрів зі свого імпровізованого виступу з стульцем, на якому вона сіла в пікантній позі і посвітила зайвим, повідомляє Politeka.

Так, цього разу артистка з рівними розпущеним волоссям потрясла мережу своїм пікантним танцем. Артистка позувала, будучи взутою в незмінні стрипи - високе взуття на масивній платформі з тонким каблуком. Одяглася ж Ганна незвично скромно: у чорні штани, підкреслили її форми, а також расстегнутую картату сорочку, зав'язану на животі. У якийсь момент зірка посвітила грудьми, нахилившись перед об'єктивом під час танцювального руху.

Відзначимо також, не так давно зірка розповідала, що під час виконання деяких рухів виконавиця зіткнулася з проблемою – з-за зайвої ваги їй було важко виконувати деякі рухи. Однак після того, як артистці вдалося скинути зайве, співачка почала займатися ще старанніше.

До цього Анна Корсун показала новий короткий ролик в Instagram. На кадрах Корсун позує в піжамі, а також з синіми кісками, які вона додала на волосся. Ганна пофарбувалася на камеру, а після цього стрибнула в ліжко леопардового кольору. MARUV в цей момент змінила одяг на спідницю і блузку в горошок і пішла викидати сміття в сміттєпровід.

Фанати встигли переглянути ролик більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Головне санитайзером в камеру попшикала - тепер нас ніякий вірус-шмирус не візьме", "Руками взялася за ручку смітники ,а потім посилаючи поцілунок ,торкнула свою оральну зону", "Сині кіски до речі шикарні, дуже тобі йдуть", "Нафарбуватися щоб винести сміття в сміттєпровід...під'їзду", "А де маска і рукавички! Наступний ролик треба і це!;))", "Блін, не наділа рукавички і поцілунок на нас повітряний відправила, ось хуліганка".

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