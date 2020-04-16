Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва здивувала серією кадрів, на яких показала всі майстерність розтяжки

Кожен день Даша оновлює свою профіль у соціальній мережі Instagram, поповнюючи його серією кадрів з нових фотосесій і відероликами зі зйомок нових шоу. Однак, карантин був введений ще кілька тижнів тому, тому творчі зйомки Даші довелося скасувати, а нових кадрів вже не залишилося. Тим не менш, зірка не сумує і вже придумала, ніж інтригувати шанувальників без нових фотосесій, пише Politeka.

Як з'ясувалося, Даша вирішила проводити прямі ефіри не тільки з іншими зірками, але ще й корисні курси - артистка влаштувала день йоги разом з колегою, яка не тільки розповіла їй, як правильно стояти, який рух вибрати, але ще й повторила разом з нею кожну вправу.

Так, зірка вчилася проходити сеанс йоги разом з шанувальниками належним чином. На фото також можна помітити, що виходило це у Них далеко не завжди ідеально, але зірка не здавалася і продовжувала знову.

Раніше на новому фото артистка з'явилася в кімнаті з панорамними і світлими вікнами. На ній: чорна джинсова спідниця і серій светр, який підкреслив її форми. Волосся Даші зібрані у високий тугий пучок, а на її обличчі легкий макіяж. Сама вона дивиться в бік від об'єктива з серйозним виразом обличчя.

«Дикість, коли люди кажуть: “Боже весь час гола, весь час з голою дупою.” Дуже шкода таких людей, тому що для мене оголене тіло — це мистецтво. Це найщиріше стан жінки. Я не буду говорити банальних фраз про те, що людина приходить у світ голий. Людина під час найпотаємніших подій голий. Люди це все паплюжать і, в силу якихось своїх внутрішніх заломлень, ставляться до цього по-іншому»», – Даша написала під новим постом.

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