26-річна Алла Добкіна, донька скандального українського політика Михайла Добкіна, збентежила серією домашніх фото

Як передає Politeka.net, зірка поділилася знімками в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спортивному костюмі світло-сірого кольору.

Розпатлана Алла залізла з ногами на стіл (благо, босоніж) і покривлялася на камеру. На одних кадрах дівчина прикривала обличчя довгими локонами, на інших складала губи "качечкою", але на всіх - розставляла ноги, вихваляючись відмінною фізичною формою.

Дівчина не соромиться показувати себе без косметики або фільтрів. Так, і на цей раз Добкіна козирнула природньою красою, а також не стала стримувати непосидючий характер, вперше забравшись на стіл заради гарячих знімків.

"А...і ще..це була моя перша зйомка на столі, в спальні..за шторою😂😂😂", - повідомила Алла в соцмережі.

Крім того, красуня вирішила подарувати комусь із своїх відданих шанувальників комплект такого ж спортивного костюма і пасочку напередодні свята.

"Сніг..тепер вітер страшний..що відбувається?😂🤷🏼‍♀️ У природи немає поганої погоди?😂🙈 Не будемо про сумне😅 ви пам'ятаєте що всього 3 кольори наших нових Костюмів @amdhelp ? Чорний🖤, сірий 🤍і нереальний оливковий💚. Ну це я його так називаю 😂🤷🏼‍♀️ Я вчора писала..так от, хочу подарувати один з них вам🖤 я вибрала сірий універсальний колір. Як на фото🖤"

Раніше ми повідомляли, Добкіна здивувала "почорнілим" обличчям. Алла постала у несподіваному образі на фото. Судячи з усього, вона залізла під ковдру в оголеному вигляді, прикривши тканиною груди, проте все-таки блиснула оголеними плічками. Дівчина вирішила закарбувати себе під час косметичної процедури.

Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна зняла штани і посвітила здерли колінами: "Ну, нічого собі".

Як повідомляла Politeka, дочка Добкіна похвалилася "хижої" обновкою: "Голлівуд відпочиває".

Також Politeka писала, Алла Добкіна блиснула зайвим під час прогулянки: «Ну нічого собі!».