Знаменита українська співачка Настя Каменських викликає незмінне захоплення серед шанувальників завдяки пікантним фото

Після того, як артистка скинула більше двадцяти кілограмів зайвої ваги, вона вирішила влаштовувати цілі серії відвертих фотосесій, демонструвати фігуру в ледь помітних крихітних костюмах на сцені і дивувати домашніми знімками в бікіні. Потап нарешті розповів, як ставиться до того, що його дружина роздягатися на публіці, пише Рoliteka.net.

Так, Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.

наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:

«Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все», – спокійно зауважив Потап в шоу.

При цьому він підкреслив, що любить фото дружини і вони викликають захоплення у фанатів. Оскільки ці фото подобаються йому, як чоловікові, він розуміє, що це викликає бурхливу реакцію і у інших.

«Я знаю, що вона дуже красива жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся щоранку. Вона навіть вранці красива», - досить мило відповів Олексій.

До цього в мережі відповіли репера Потапа за те, що він попросив українців об'єднатися в боротьбі з пандемією. Потап підняв важливу тему в новому відео, опублікованому на YouTube,

В опублікованому відеоролику Потап обговорив з Позитивом ситуацію з українцями, які в березні прилетіли з В'єтнаму і влаштували безлади в аеропорту із-за того, що не хотіли проходити обсервацію. Потап впевнений, що така легковажність людей обов'язково призведе до катастрофи в нашій країні.

«Це приклад того, чому в Україні ще не почалася, але почнеться справжня катастрофа», - підкреслив продюсер.

Також Потап назвав українців «долбодятлами»: «Хлопці, ви що долбодятлы? Ну ви закриті, ну така ситуація. Пандемія. Весь світ об'єднався. Світ об'єднався, а Україна не об'єдналася. Тому що "моя хата з краю"».

Так, українці вирішили відповісти продюсеру в мережі. Деякі підтримали артиста, інші ж відповіли йому «тим же».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу: «Куди ми котимося».