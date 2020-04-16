Володимир Остапчук показав, як запустив себе на карантині, набравши 15 кілограм

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий випустив власну пародію на хіт російського гурту Little Big «UNO». Він назвав свою пісню «Нудно» і просвітив її самоізоляції вдома та пов'язаним з нею проблемами.

У кліпі Остапчук з'явився «розповнілим» на 15 кілограм і в компанії гумової жінки. Ведучий розважається як може у себе вдома. Разом зі своєю «подругою» він грає в приставку, #підбухіває і сам робить собі стрижку.

«Синок, це був складний час. Ми сходили з розуму, як могли» – саме це ми будемо говорити дітям, згадуючи карантинну весну 2020… І, якщо хтось в пародії впізнає себе, я не винен – такі самі», - написав Остапчук у підписі до відео.

Популярні новини зараз

Оплатити комуналку буде не можна, українців попередили: «З 28 квітня...»

Військову техніку стягнули під Київ, почалися облави: до чого готуватися з 16 квітня і хто під загрозою

Термінова заява МОЗ про продовження карантину, антирекорд побитий: дані по областях

Пенсії українців перерахують за новою схемою: чого чекати вже в травні, важливе уточнення
Показати ще

В коментарях шанувальники оцінили творчість ведучого.

«Остапчук я тебе абажаю і підбухіваю разом з тобою», «Супер. Ви трохи набрали ваги. Вам з Маргаритою потрібно більше рухатися», «Ахахах, дітям таке потім не покажеш. А що, дівчини нема? Що доводиться надувати?», - з іронією пишуть в коментарях до посту фанати Остапчука.

View this post on Instagram

«Сынок, это было сложное время. Мы сходили с ума, как могли» – именно это мы будем говорить детям, вспоминая карантинную весну 2020. ⠀ А пока давайте вместе веселиться под самый горячий хит от @littlebigband ⠀ И, если кто-то в пародии узнаёт себя, я не виноват – сами такие. ⠀ Так что НЕ СКУЧНО сидим дома и #подбухиваем! Ой, подпеваем! Video and editing @shaporinskiy_photo ⠀ Ссылка на полное видео в сториз и шапке⬆️⬆️⬆️ ⠀ #скучно #да #грустно #дунудуну #uno #пародия

A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) on

Нагадаємо, Остапчук без одягу розбурхав зовнішнім виглядом, Різатдінова не стрималася: "Це вже занадто".

Як повідомляла Politeka, партнерка Остапчука за "Танцям з зірками" показала постільні забави з відомим блогером: "таке творять!".

Також Politeka писала, що коханка Остапчука в сміливій позі показала, чим полонила відомого красеня: "Дуже чіпляюча...".