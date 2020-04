View this post on Instagram

«Сынок, это было сложное время. Мы сходили с ума, как могли» – именно это мы будем говорить детям, вспоминая карантинную весну 2020. ⠀ А пока давайте вместе веселиться под самый горячий хит от @littlebigband ⠀ И, если кто-то в пародии узнаёт себя, я не виноват – сами такие. ⠀ Так что НЕ СКУЧНО сидим дома и #подбухиваем! Ой, подпеваем! Video and editing @shaporinskiy_photo ⠀ Ссылка на полное видео в сториз и шапке⬆️⬆️⬆️ ⠀ #скучно #да #грустно #дунудуну #uno #пародия