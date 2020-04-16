Володимир Остапчук показав, як запустив себе на карантині, набравши 15 кілограм

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий випустив власну пародію на хіт російського гурту Little Big «UNO». Він назвав свою пісню «Нудно» і просвітив її самоізоляції вдома та пов'язаним з нею проблемами.

У кліпі Остапчук з'явився «розповнілим» на 15 кілограм і в компанії гумової жінки. Ведучий розважається як може у себе вдома. Разом зі своєю «подругою» він грає в приставку, #підбухіває і сам робить собі стрижку.

«Синок, це був складний час. Ми сходили з розуму, як могли» – саме це ми будемо говорити дітям, згадуючи карантинну весну 2020… І, якщо хтось в пародії впізнає себе, я не винен – такі самі», - написав Остапчук у підписі до відео.

В коментарях шанувальники оцінили творчість ведучого.

«Остапчук я тебе абажаю і підбухіваю разом з тобою», «Супер. Ви трохи набрали ваги. Вам з Маргаритою потрібно більше рухатися», «Ахахах, дітям таке потім не покажеш. А що, дівчини нема? Що доводиться надувати?», - з іронією пишуть в коментарях до посту фанати Остапчука.

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