Співачки Вікторія Смеюха і Слава Камінська, солістки "НеАнгелів", показали нове спільне фото в Instagram

На фото Слава і Віка позують в чорно-рожевих сукнях з одним відкритим плечем. На них були перуки чорного кольору, а Смеюха ще й доповнила образ капелюшком. Поруч можна побачити чоловіка у сорочці і піджаку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку Камінської, яка опублікувала фото.

"Спасибі , фБ. форма особи без ботулотоксину - мрія карикатуриста", - написала Слава.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Особа і без ботоксу дуже красиве", "Вогонь", "Клас", "Віка класна", "Ти на Кіру Найтлі тут так схожа", "Злегка А. Джолі, а так неповторна Слава чи Оля", "Ось тоді супер було".

Повідомлялося, що популярна українська виконавиця Слава Камінська здалася з незнайомцем після того, як знімок в мережі опублікувала коханка її колишнього чоловіка.

«Частини тіла», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Камінська позує в білосніжному вбранні, з-під якого видно чорний гольф. В кадр також потрапила частина тіла незнайомого чоловіка, що привело в замішання українців.

Повідомлялося, що учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала, як виглядає її фігура після численних тренувань і схуднення.

Після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома з дітками і дотримуватися разом з ними режим ізоляції. Незважаючи на це, співачка кожен день проводить тренування, займається на біговій доріжці і навіть тренується з тренером в прямому ефірі в Instagram.

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