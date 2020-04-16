Українська співачка Світлана Лобода показала розкішні форми у відвертій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Готуюся до виходу з карантину…», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Лобода позує з приспущеним нарядом в крихітному купальнику. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це космос!», «гармата», «шикарна», «Светик дуже сексуальна», «неймовірне тіло!», «ось це клас! Люблю, коли ти так робиш», - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка Світлана Лобода здивувала сміливим кадром, на якому позувала в одному лише білизну

В цей раз знаменита артистка представила новий кадр з фотосесії, в якій з'явилася в одному лише чорному мереживній білизні і з яскравим макіяжем на обличчі. Чуттєвий кадр зірки в приглушених тонах тут же викликав ажіотаж серед шанувальників.

Так, на новому фото, представленому на сторінці Світлани в Instagram, вона позувала на білосніжній м'якій постелі, прикривши груди мереживною білизною без бретелей. Голова зірки трохи повернута в бік, тому можна рассмотрять блискучий макіяж артистки з акцентом на пухкі червоні губи.

«Мій графік збився, укладаюся після півночі, прокидаюся до обіду. ніколи так багато не спала ....😍», - пише Лобода під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«В усьому є свої плюси))) ось так знімають напругу, сном❤️❤️», «Добрий день, Світлана 😂❤️», «Я сплю 😂», «добрий день ❤️», «Ця фотографія більше схожа на обкладинку або промо фото синглу,так що я починаю хвилюватися 🥵», «Мені здається, зараз з графіком у всіх напруга 😂», «Чим більше спиш, тим менше порушень...».

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