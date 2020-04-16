Ігор Ніколаєв з нагоди дня народження Алли Пугачової вирішив опублікувати її архівні фото

15 квітня Пугачова відзначила свій 71-й день народження, однак замість пишного торжества з друзями їй довелося святкувати його в колі сім'ї із-за карантину.

Втім, справжні друзі знайшли вихід і з цієї ситуації, і привітали співачку в соцмережах. Серед них виявився і Ніколаєв, який з нагоди свята вирішив опублікувати в своєму Instagram цілу серію архівних фото Пугачової. З Примадонною російської естради, співака пов'язує не тільки спільна робота, але й багаторічна дружба.

На деяких фото зірка ще зовсім молода, тоді як інші були зроблені не так давно. Знімки Ніколаєв супроводив зворушливим постом. У ньому він зазначив, що в цьому році його подругу дійсно чекало нещастя з загальним карантином через пандемію.

«Все-таки вчора був дивовижний день народження @alla_orfey, думаю, таких в її житті точно не було. Карантин і самоізоляція. І начебто живемо недалеко один від одного, але правильно робимо, що бережемо себе і своїх діточок, і поздоровлення і спілкування - смсками. Дай Бог, щоб у наступному році було інакше, хоча ДН у родинному колі, з найближчими - це ж чудово!», - написав співак.

Під знімками тут же з'явилося безліч коментарів.

«Легендарна!», «Так, Алла завжди виглядає приголомшливо! Примадонна справжня)», «Незмінними залишаються тільки вуса... все інше тече і змінюється...», - пишуть люди.

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