Українська актриса і зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал не соромиться брати участь у відвертих фотосесіях

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, відома кіноактриса вирішила здивувати шанувальників незвичайним гарячим образом, влаштувавши фотосесію без нижньої білизни.

Нескромне фото Анна Кошмал опублікувала у своєму особистому Instagram.

"У такий нестабільний час ми всі потребуємо підтримки, піклування та допомога один одному вкрай необхідні. Багато тих, хто зараз бореться за своє життя і мені б хотілося, щоб вони і їхні родини не втрачали надії", - актриса підписала знімок, на якому вона позує в піджаку без ліфчика.

Користувачі неоднозначно відреагували на публікацію зірки. Хтось не звик бачити Анну Кошмал в такому відвертому вигляді, а інші ж похвалили актрису за сміливий вчинок перед камерою.

"Ух яка сексі, тільки піджачок явно не за розміром", "Ой....Яка стала доросла, красива", "Як завжди прекрасна", "Просто шикарна", "Ганнуся, я тебе обожнюю...", "Дуже гарне фото", "Ааа, ви в одному піджаку? Ну про низ не буду питати", "Красуня, я ахнув!", "Шалено красиві", - пишуть вони у коментарях під фотографією актриси.

Раніше ми розповідали, що Анна Кошмал вразила фанатів природною красою. За словами зірки, через дощову погоду на карантин їй несподівано захотілося імбирного печива.

"Розважаюся як можу. Сьогодні весь день за вікном йшов теплий весняний дощ, дуже захотілося імбирного печива зі свіжовичавленим соком. Немає нічого більш затишного і приємного, ніж запах печива в будинку", - написала Анна Кошмал.

Але фанатів більше привернула природна краса української актриси, оскільки на опублікованих знімках вона без косметики.

Нагадаємо, що Анна Кошмал з "Сватів" позбавилася від нижньої білизни і задерла сукню: "немає Слів".

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