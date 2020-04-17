Стало відомо, як Валерій Меладзе та Альбіна Джанабаєва проводять час на карантині

Про це пише Politeka.net.

Як зізнався Валерій Меладзе, він зараз щасливий як ніколи, адже нарешті може приділити достатню кількість уваги синам і дружині.

«Таке відчуття, що я півжиття до цього готувався. Мріяв відпочити років 25. Причому, коли наступав цей період, спокій нам тільки снився: обов'язково потрібно було кудись їхати, мчати», — він зробив визнання в онлайн-ефірі.

За словами Меладзе, зовсім байдикувати йому з Альбіною Джанабаєвою не доводиться. З ранку подружжя катаються на велосипеді для підтримки тонусу, а протягом дня розділяють на двох домашні клопоти.

«На час самоізоляції всіх розпустили, зберігши людям зарплату. Зараз самі справляємося. Я допомагаю Альбіні — мию посуд. Вона готує. Іноді, якщо хочемо побалувати себе, можемо що-небудь замовити. На Великдень пасочки Альбіна спече, яйця пофарбує…» — додав відомий співак.

Валерій Меладзе також зізнався, що в умовах самоізоляції радий спілкуванню з спадкоємцями: 16-річним Костянтином і шестирічним Лукою.

«Я не бачив ніколи, щоб доньки між собою-то розбиралися. Якось все у них гладко спокійно, а хлопчаки… Довгий час старший брат був старшим, а молодший — молодшим. Тепер молодший вже не погоджується, що він молодший. Я намагаюся весь час втовкмачити: «Хлопці, у вас немає нікого ближче», — впевнено додав співак.

Альбіна Джанабаєва, в свою чергу, також відзначала важливу роль Валерія Меладзе у вихованні дітей.

«У Кості з татом ідеальний союз. І якщо я раптом гублюся і не можу впоратися з емоціями або ситуацією, то кажу: «Валера, допомагай, йди поговори». І тут проблема стихає, спір вирішується, все вирівнюється — ось такий у нас баланс», - додала екс-учасниця ВІА Гри.

Нагадаємо, томна Джанабаєва постаралася для Меладзе і влаштувала пікантну фотосесію в спальні.

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