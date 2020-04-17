Стало известно, как Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева проводят время на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

Как признался Валерий Меладзе, он сейчас счастлив как никогда, ведь наконец-то может уделить достаточное количество внимания сыновьям и супруге.

«Такое ощущение, что я полжизни к этому готовился. Мечтал отдохнуть лет 25. Причем, когда наступал этот период, покой нам только снился: обязательно нужно было куда-то ехать, нестись», — сделал он признание в онлайн-эфире.

По словам Меладзе, совсем бездельничать ему с Альбиной Джанабаевой не приходится. С утра супруги катаются на велосипеде для поддержания тонуса, а в течение дня разделяют на двоих домашние хлопоты.

«На время самоизоляции всех распустили, сохранив людям зарплату. Сейчас сами справляемся. Я помогаю Альбине — мою посуду. Она готовит. Иногда, если хотим побаловать себя, можем что-нибудь заказать. На Пасху куличики Альбина испечет, яйца покрасит…» — добавил известный певец.

Валерий Меладзе также признался, что в условиях самоизоляции рад общению с наследниками: 16-летним Костей и шестилетним Лукой.

«Я не видел никогда, чтобы дочки между собой когда-то разбирались. Как-то все у них гладко спокойно, а мальчишки… Долгое время старший брат был старшим, а младший — младшим. Теперь младший уже не соглашается, что он младший. Я им пытаюсь все время втолковать: «Ребят, у вас нет никого ближе», — уверенно добавил певец.

Альбина Джанабаева, в свою очередь, также отмечала важную роль Валерия Меладзе в воспитании детей.

«У Кости с папой идеальный союз. И если я вдруг теряюсь и не могу справиться с эмоциями или ситуацией, то говорю: «Валера, помогай, иди поговори». И тут проблема стихает, спор разрешается, все выравнивается — вот такой у нас баланс», - добавила экс-участница ВИА Гры.

Напомним, томная Джанабаева постаралась для Меладзе и устроила пикантную фотосессию в спальне.

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