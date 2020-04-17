Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, чим спокушає Меладзе, роздягнувшись перед дзеркалом

В цей раз досить пікантний кадр з'явився на другій сторінці Віри, який вона назвала "щоденником", адже роздає там поради, проводить прямі ефіри зі стилістами і розкриває секрети схуднення. Цього разу зірка роздяглася перед дзеркалом, посвітивши власними формами, пише Рoliteka.net.

Фото артистка виставила для залучення уваги, написавши під постом звернення до фанатів. Після зірка розповіла, як підтримує тіло в ідеальній формі і що їй у цьому допомагає:

«Поки продовжу ділитися з вами своїм досвідом)) і розповідати про корисні звички, які я придбала, і ще одна з них:⠀

Як би я не намагалася правильно харчуватися, вже говорила, що я жива людина. І іноді бувають випадкові, вимушені огріхи в харчуванні, іноді - навмисні ( про це розповіла в попередньому пості 😉). Для того, щоб допомагати своєму організму я влаштовую м'які розвантажувальні дні. Я не вегетаріанка. Але і не їм червоне м'ясо. Тільки птицю, рибу, яйця ( перепелині, так як алергія на курячі). І в свої розвантажувальні дні я прибираю весь тваринний білок. Виходять веганські дні», - написала Віра.

Артистка відзначила, що іноді вона повністю прибирає з раціону глютен, молочні продукти і цукор. Однак при цьому, голодувати Брежнєва не радить, бо сама цього не пробувала. ⠀Шанувальники у свою чергу звернули увагу під постом на спокусливі форми зірки і не забули згадати про чоловіка артистки.

Зазначимо, незадовго до цього Седокова вирішила розкрити подробиці з життя Меладзе. За її словами, Костянтин - умілий маніпулятор, який спеціально створював нездорову конкуренцію.

«Ми оголосили один одному холодну війну.Костя Меладзе весь час жорстко маніпулював нами ні, як артистками, а як жінками. Дуже сильна маніпуляція на рівні: «Хто стане моєю музою сьогодні?». Створювалася така конкуренція, в якій ти постійно повинен був доводити, що ти кращий», - відверто зізналася Седокова.

Вона також додала, що ВІА Гра втратила свою популярність після того, як Костянтин Меладзе одружився на Брежнєвої і втратив чоловічий інтерес до учасницям групи.

«Мені здається, у Кості більше не варто на це все діло. А як тільки починає приставати, йому відразу яєчка затискають, і кажуть: «Секундочку! Куди ви дивитеся?». Я думаю, що це саме так, судячи по його постійному такому блаженному виразу обличчя…», — впевнено додала співачка.

Підсумовуючи, Анна Сєдокова також заявила, що її колега по цеху Віра Брежнєва виявилася найкращим маніпулятором, ніж її чоловік. Виконавиця хіта «Реальне життя» любить демонструвати ідилію в сім'ї, наголошуючи, що Костянтин Меладзе нібито неймовірно щасливий бути її обранцем.

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