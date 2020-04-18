Зірки в молодості можуть виглядати не так привабливо, як зараз
Знаменитості придбали неповторний стиль, а також стали активно користуватися послугами косметологів і пластичних хірургів. Читайте далі, які зірки стали виглядати з роками тільки краше.
Відкриває список колишня дружина актора Бреда Пітта, зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, пише graziamagazine. У 25 років зірка вибирала незвичні зачіски, а іноді з'являлася на людях без макіяжу.
Зараз у красуні світле волосся, ніяких пишних зачісок і завжди акуратний макіяж. Просто очей не відвести.
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Співачкою і актрисою Дженніфер Лопес захоплюються мільйони. Неперевершена пуерториканка з неслухняними кучерями і блідою шкірою - такою Дженніфер Лопес звикли бачити 20 років тому. Однак роки пішли їй на користь - бронзовий макіяж і стильні зачіски, ідеальний загар, і до того ж розкішне тіло.
Однією з найстильніших зірок сьогодні вважається Вікторія Бекхем. В молодості у неї була проблемна шкіра, нарощене волосся, яскравий макіяж і мінімум одягу. У 2007 році знаменитість вирішила все змінити в собі.
Красуня стала вести ЗСЖ, після чого шкіра стала краще. Також Бекхем змінила штучні пасма на стильний короткий боб і перестала носити відверті вбрання.
Дівчина Бонда Холлі Беррі раніше виглядала простувато, а яскравий макіяж тільки посилював це враження. У підсумку все ж волосся середньої довжини і ніжний «нюд» стали ідеальним рішенням.
Дочка Алли Пугачової, співачка Крістіна Орбакайте, йшла до свого образу довго. Зірка в юному віці погано користувалася макіяжем і не знала, що робити з рідким від природи волоссям.
З віком артистка зважилася на ринопластику, а також змінила стиль та зачіску.
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