Зірка "Квартал 95", гуморист і актриса Олена Кравець розкрила подробиці особистого життя, секрети зйомок "Кварталу" і успішного спілкування з дитиною

Після того, як був введений карантин, зірка змушено скасувала безліч зйомок, проектів та публічних заходів. Тим не менш, артистка "Кварталу 95" і "Жіночого кварталу" не відмовляється від прямих ефірів. Цього разу Олена з'явилася в прямому ефірі в соціальній мережі Instagram разом з колегою, давши повноцінне інтерв'ю, сообщает Politeka.net.

Так, під час інтерв'ю Олена розповіла, як ставиться до виховання дітей різними методами, як готувалася до концертів і як змінилася її робота зараз, з новим графіком та проектами.

«Знаєте, я думаю, поки жінка не реалізувала себе, зокрема, її еволюційні якісь призначення, не відбудеться як жінка – я не кажу, як мати або дружина – це вибір кожного, не зробить те, чого хотіла в цьому житті… Можна буде скільки завгодно тікати в кар'єру, кидатися в роботу, бізнес, але гармонії не буде. Спочатку треба розібратися в собі», - почала свою розповідь Олена.

У ході бесіди зірка також розповіла, що бере участь в безлічі проектів, тому що продовжує шукати себе, отримує «кайф від занять» і любить робити щось нове. Незважаючи на багато років роботи у «Кварталі» Олена не втомилася від проекту. Зірка зазначила, що як і у Ірини Горової – продюсера групи «Мізки», в колективі «Кварталу» панує від частини вільна атмосфера для артистів, адже вони повинні вчитися творити, не затискаючись в рамках.

Сама зірка сміється, що будучи фактично єдиною дівчиною на сцені «Квартал 95» їй раніше доводилося не просто, проте з часом все змінилося:

«Хлопці нарешті стали дорослими мужиками, ми почали нарешті-то берегти один одного. Якщо раніше я була як «свій пацан», то тепер все більш лояльно, по-дорослому. Спочатку батьки не сприймали нашу роботу серйозно, скептично ставилися. Тільки з часом, коли жарти переросли у щось більше, вони почали все розуміти. Тепер жартують самі, що нарешті наш Вова знайшов нормальну роботу», - засміявшись розповіла Кравець, не забувши згадати про своєму екс-колезі Володимирі Зеленском, який став президентом України.

Олена також розповіла, що вже давно на самоізоляції, однак маски не носить, а антисептики просто не любить.

«Обурює, що з-за карантину я ще й поправилася, - з посмішкою каже Олена. – Це.. нехай буде трошки! Навіть не повірила – поставила дітей на ваги, але це тільки засмутило. Довелося перейти на зовсім іншу систему харчування. Зараз я зовсім не п'ю, взагалі не до цього – ні-ні, я не вагітна! Просто 80 відсотків часу відповідаю на запитання дітей, навіть незважаючи на те, що нянь не відпускала – можна зійти з розуму! Це якесь вариво, взагалі не продуктивне, дивна життя».

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