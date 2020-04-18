Стало відомо, заради чого Меган Маркл і принц Гаррі порушили режим самоізоляції в США

Про це пише таблоїд Daily Express.

Як відомо, герцоги разом з маленьким Арчі недавно переїхали в Каліфорнію і вже встигли "відзначитися".

За інформацією журналістів, Меган Маркл і принц Гаррі порушили режим самоізоляції.

Подружжя таємно вирушили в якості добровольців доставляти продукти харчування хворим людям, які потребують піклування в умовах пандемії китайського вірусу.

За словами місцевого жителя Дена Тірелла, він очікував отримати просту їжу від Project Angel Food, і вранці в двері його будинку Сьєрра-Боніта в Західному Голлівуді постукали двоє невідомих з "дуже знайомими особами". З'ясувалося, що це були Меган Маркл і принц Гаррі.

"На них були маски, і вони були одягнені в джинси, але дуже хороші джинси. Я думав, що високий рудий хлопець виглядав досить знайомим, а ця дівчина була дуже гарненькою. Потім я побачив великі чорні позашляховики з охоронцями за ними", - згадує місцевий житель.

Ден також вирішив пожартувати, що одягнув би свою діадему, якщо б заздалегідь знав про високопоставлених гостей.

Один з керівників проекту підтвердив, що Меган Маркл і принц Гаррі брали участь у розвезення продуктів, і захопився їх рішенням робити це анонімно.

"Вони хотіли допомогти нам звільнити деяких водіїв від їх навантаження. Таким чином, вони здійснили поставки в Західному Голлівуді в той день", - додав він у спілкуванні з журналістами.

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