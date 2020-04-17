Знаменита артиска Ані Лорак засвітилася в недбалому вигляді під час прямого ефіру з близьким другом Сергієм Лазарєвим

Вчора ввечері в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна провела прямий ефір разом з близьким товаришем і колегою Сергієм Лазарєвим, з яким їй давно приписують любовний роман. Щоб поспілкуватися з аудиторією, зірка вирішила обрати спеціальний час, хоча більшу частину промовила з Сергієм сама, пише Рoliteka.net.

Кілька днів тому артистка вперше вийшла в прямий ефір, щоб поспілкуватися з шанувальниками і поговорити про кар'єру. Причому під час ефіру зірка заявила, що важить всього 52 кілограми, тоді як в новому ефірі артистка в недбалому вигляді отримала масу коментарів, щодо її розповнілий фігури під час карантину.

Втім, зірка на це увагу не звернула і продовжила вести бесіду з одним, розпитуючи про особисте життя. Сергій в свою чергу не втримався і похвалився на відео дітьми, які в цей час бігали поруч і веселилися на машинках.

Кароліна в свою чергу не забула обговорити тему творчості, заявивши, що зараз у артистів залишилося тільки очікування, вони перенесли концерти і роботи немає, залишилося тільки "слухати свій голос". Також зірка поскаржилася на самоізоляцію, що їй важко сидіти без діла і вже втомилися руки від прибирання і готування, марно витраченого часу, на що Сергій тут же відповів, що треба мислити позитивно і це час приділити родині.

Також Кароліна показала шанувальникам кадри зі своєї нової фотосесії.

На знімках Лорак позує в елегантному образі жінки в чорному. Її вбрання складається з чорної блузки та капелюхи, а доповнює образ кільце з великим смарагдом. Родзинки образу додає той факт, що блузка співачки повністю просвічується завдяки напівпрозорої тканини.

У підписі до фото Лорак пропонує своїм передплатникам вибрати, який з двох знімком їм подобається більше. Шанувальників не довелося просити двічі, і вони тут же почали закидати зірку захопленими коментарями.

Нагадаємо, Лорак поспівчувала "зводить кінці з кінцями" українцям.

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