Знаменита артиска Ані Лорак похвалилася провокаційними кадрами з останньої фотосесії в одному ліфчику

Як відомо, після настання карантину артистка вирішила залишитися на самоізоляції з дитиною, тому припинила оновлювати соціальні мережі новими кадрами. Тим не менш, зрідка зірка все ж ділиться знімками з останніх зйомок, щоб підтримувати активність свого профілю в соціальній мережі Instagram, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу Кароліна постала перед шанувальниками на серії фото в незвичайному вигляді. Зірка позувала з яскравим макіяжем на обличчі, приховує її повні щоки, а також відзначилася нової "старої" - зачіскою, нарощеним волоссям, укладеними в легкі хвилі без шпильок або гумок.

Головною примечательностью кадру став спортивний ліфчик зірки з незвичайними чорними стрічками на них. На деяких кадрах зірка перекинула стрічки за спину, як би відкриваючи огляд на її живіт, частково прихований штанами білого кольору з високою посадкою. А на інших фото Кароліна розпустила зав'язки, кинувши ті звисати до підлоги, чим немало здивувала шанувальників:

«Скрізь неймовірно красива😍 Теж складно, ліва краще😁🙈», «Ви Богиня ❤️», «Кароліночка, перша фото ❤️🌸», «Красуня❤️як завжди🌹🌹🌹🌹🌹», «А можна не вибирати? Тому що особисто я не можу зробити вибір коли все так гарно😍❤️», «А нам як складно вибирати 😂🙈 Кожна фотографія прекрасна по-своєму! Ви чудова 😍 Гарного вам дня! Любимо ❤️».

До цього ж знаменита артиска Ані Лорак засвітилася в недбалому вигляді під час прямого ефіру з близьким другом Сергієм Лазарєвим. Вчора ввечері в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна провела прямий ефір разом з близьким товаришем і колегою Сергієм Лазарєвим.

Кілька днів тому артистка вперше вийшла в прямий ефір, щоб поспілкуватися з шанувальниками і поговорити про кар'єру. Причому під час ефіру зірка заявила, що важить всього 52 кілограми, тоді як в новому ефірі артистка в недбалому вигляді отримала масу коментарів, щодо її розповнілий фігури під час карантину.

Втім, зірка на це увагу не звернула і продовжила вести бесіду з одним, розпитуючи про особисте життя. Сергій в свою чергу не втримався і похвалився на відео дітьми, які в цей час бігали поруч і веселилися на машинках. Через поганий зв'язок один з одним, артистам постійно доводилося просити один одного піти в іншу кімнату і сміятися над якістю кадрів.

Нагадаємо, що Сергій Лазарєв зробив відверте зізнання про Україні

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