Знаменитая артиска Ани Лорак похвасталась провокационными кадрами из последней фотосессии в одном лифчике

Как известно, после наступления карантина артистка решила остаться на самоизоляции с ребенком, поэтому прекратила обновлять социальные сети новыми кадрами. Тем не менее, изредка звезда все же делится снимками из последних съемок, чтобы поддерживать активность своего профиля в социальной сети Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Каролина предстала перед поклонниками на серии фото в необычном виде. Звезда позировала с ярким макияжем на лице, скрывающем ее полные щеки, а также отметилась новой - "старой" - прической, нарощенными волосами, уложенными в легкие волны без заколок или резинок. Отметим, сейчас у звезды короткие волосы - удлиненное каре с косой челкой.

Главной примечательностью кадра стал спортивный лифчик звезды с необычными черными лентами на них. На некоторых кадрах звезда перебросила ленты за спину, как бы открывая обзор на ее живот, частично скрытый штанами белого цвета с высокой посадкой. А на других фото Каролина распустила завязки, бросив те свисать к полу, чем немало озадачила поклонников:

«Везде невероятно красива😍 Тоже сложно, левая лучше😁🙈», «Вы Богиня ❤️», «Каролиночка, первая фото ❤️🌸», «Красотка❤️как всегда🌹🌹🌹🌹🌹», «А можно не выбирать? Потому что лично я не могу сделать выбор когда всё так красиво😍❤️», «А нам как сложно выбирать 😂🙈 Каждая фотография прекрасна по-своему! Вы восхитительная 😍 Хорошего вам дня! Любим ❤️».

До этого же знаменитая артиска Ани Лорак засветилась в небрежном виде во время прямого эфира с близким другом Сергеем Лазаревым. Вчера вечером в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина провела прямой эфир вместе с близким товарищем и коллегой, Сергеем Лазаревым.

Несколько дней назад артистка впервые вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться с поклонниками и поговорить о карьере. Причем во время эфира звезда заявила, что весит всего 52 килограмма, тогда как в новом эфире артистка в небрежном виде получила массу комментариев, касательно ее располневшей фигуры во время карантина.

В прочем, звезда на это внимание не обратила и продолжила вести беседу с другом, распрашивая того о личной жизни. Сергей в свою очередь не удержался и похвастался на видео детьми, которые в это время бегали рядом и веселились на машинках. Из-за плохой связи друг с другом, артистам постоянно приходилось просить друг друга уйти в другую комнату и смеяться над качеством кадров.

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