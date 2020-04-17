Британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон мотивують мешканців Великобританії залишатися вдома

За словами герцогів Кембриджських, потрібно берегти лікарів, які щодня ризикують життям заради інших.

Пара, перебуваючи на самоізоляції, продовжує активно працювати і спілкуються з зовнішнім світом через інтернет.

Так, 17 квітня подружжя в домашньому одязі з'явилися в прямому ранковому ефірі британської служби ВВС. Кейт повідомила, що через епідемію світ вже не буде колишнім, а також розповіла, чим займається вдома з дітьми.

Виявляється Міддлтон допомагає робити уроки. Принц Вільям іронічно зазначив, що віддалена освіта - це “весело”.

При цьому шестирічному принцу Джорджу і чотирирічній принцесі Шарлотті немає поблажок від батьків.

Кейт Міддлтон відкрила секрет - під час католицької Пасхи, 12 квітня, діти теж вчилися і їм не сказали, що в свято можна зробити собі вихідний.

“Будь ласка, не кажіть дітям, це секрет, але ми вчилися навіть у свята. Відчуваю себе жорстокою”, - сміючись, сказала Кейт.

Крім того, подружжя зізналося, що їм не вистачає живого спілкування з рідними, адже часто спілкуються з іншими членами королівської сім'ї по відеозв'язку.

Нагадаємо, після несподіваної «втечі» з Лондона і переїзду на інший материк, у дружини принца Гаррі з'явився час обміркувати свою поведінку з королівською родиною.

У підсумку Маркл сама зробила перший крок до примирення і попросила вибачення у Кейт Міддлтон за все виникали між ними розбіжності. Раніше Меган змагалася з Кейт, але зараз шкодує про це.

Втім, поки невідомо, як Міддлтон сприйняла спробу Маркл помиритися, і готова вона працювати над відновленням відносин.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

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