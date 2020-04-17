Відома співачка Світлана Лобода показала яскраві кадри одного зі своїх останніх концертів, на якому з'явилася відразу в кількох образах

В цей раз знаменита артистка представила в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram серію пікантних кадрів, відзнятих під час її виступу в провокаційному вбранні з блискіток, повідомляє Politeka.

Після того, як був введений карантин і співачці довелося скасувати закордонний тур, перенести запис нових композицій і відмовитися від светстких заходів, зірка почала піднімати активність публіки за допомогою социальнях мереж. Тепер Лобода щодня ділиться з фанатами новими кадрами з дому, розповідає про свої будні і не забуває дивувати жаркими кадрами, зробленими ще на концертах.

Схоже, неопублікованих раніше кадрів у епатажної зірки дуже багато. В цей раз Світлана показала, як приміряла на себе спокусливий костюм, повністю розшитий чорними паєтками, однак зовсім не приховує її груди.

Зірка виступила в міні-комбенизоне, не приховує її груди. а навпаки підкреслює її і выставляющем на показ прямо під час пісні "Куля-дура".

Раніше на новому фото, представленому на сторінці Світлани в Instagram, вона позувала на білосніжній м'якій постелі, прикривши груди мереживною білизною без бретелей. Голова зірки трохи повернута в бік, тому можна рассмотрять блискучий макіяж артистки з акцентом на пухкі червоні губи.

«Мій графік збився, укладаюся після півночі, прокидаюся до обіду. ніколи так багато не спала ....😍», - пише Лобода під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«В усьому є свої плюси))) ось так знімають напругу, сном❤️❤️», «Добрий день, Світлана 😂❤️», «Я сплю 😂», «добрий день ❤️», «Ця фотографія більше схожа на обкладинку або промо фото синглу,так що я починаю хвилюватися 🥵», «Мені здається, зараз з графіком у всіх напруга 😂», «Чим більше спиш, тим менше порушень...».

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