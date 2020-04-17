Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія здивувала витівкою на адресу співачки Мішель Андраде

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на одному знімку дівчата п'ють вино, а на другий вже нібито цілуються. Ще на одній фотографії зірки позує разом.

Крім того, на четвертій фотографії Горова чомусь облизує Андраде, тримаючи в руці келих з вином.

Однак шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, оскільки знімок був опублікований в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія показала, як почала худнути.

цього разу юна падчерка Потапа і дочка відомого продюсера Ірини Горової, Наталія Горова приємно здивувала шанувальників стильними кадрами, зробленими на початку її схуднення. Як відомо, дівчина любить зрідка влаштовувати пікантні фотосесії, радувати мотиваційними постами і хвалитися яскравими прогулянками.

На нових кадрах Наталія позувала в купальному костюмі, що складається з укорочених велосипедок і топа, зробленого з такої ж тканини. Колір метталік вигідно підкреслила форми дівчини:

«My heart went oops 02/08/2019 vs 13/04/2020 Начебто схудла 🤔 А влітку мені здавалося, що я худа P. S. Худнути початку 10.02.2020 , далі більше 🤭».

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