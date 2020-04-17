Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая удивила выходкой в адрес певицы Мишель Андраде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на одном снимке девушки пьют вино, а на второй уже якобы целуются. Еще на одной фотографии звезды позирует вместе.

Кроме того, на четвертой фотографии Горовая почему-то облизывает Андраде, держа в руке бокал с вином.

Однако поклонники звезды не смогли что-либо сказать, поскольку снимок был опубликован в Сторис.

Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала, как начала худеть.

В этот раз юная падчерица Потапа и дочь известного продюсера Ирины Горовой, Наталья Горовая приятно удивила поклонников стильными кадрами, сделанными в начале ее похудения. Как известно, девушка любит изредка устраивать пикантные фотосессии, радовать мотивационными постами и хвастаться яркими прогулками.

На новых кадрах Наталья позировала в купальном костюме, состоящем из укороченных велосипедок и топа, сделанного из такой же ткани. Цвет метталик выгодно почеркнул формы девушки:

«My heart went oops 02/08/2019 vs 13/04/2020 Вроде похудела 🤔 А летом мне казалось, что я худая P.S. Худеть начала 10.02.2020 , дальше больше 🤭».

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