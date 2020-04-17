Дружина актора Дмитро Ступки Поліна Логунова показалася перед фанатами в гарячому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Крихта….не нудьгуй», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах дружина Ступки позує лежачи на ліжку в прозорій білизні, виставивши напоказ розкішні форми. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Вау, як гаряче», «просто бомба», «Дуже красиву білизну на шикарному тілі буде виглядати бездоганно», «Ось, що означає КРАСА», «богиня», - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, показала ідеальне тіло в одному боді.

«Люблю робити подарунки 😚 а зараз це подвійно приємно! Піднімати настрій і ділитися безцінними знаннями❤️», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що зірка на час карантину пообіцяла дати одному зі своїх передплатників безкоштовні входи на всі свої марафони. Пост вона супроводжувала знімком в облягаючому боді, демонструючи розкішні форми.

«Бомба», «чудова», «ого, ну це просто вогонь», «розкішна», «Яка красуня) Захоплююся вами», «неймовірна – милуюся», - пишуть вони.

Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це форми!»

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