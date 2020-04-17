Жена актера Дмитрий Ступки Полина Логунова показалась перед фанатами в горячем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Крошка….не скучай», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах жена Ступки позирует лежа на кровати в прозрачном белье, выставив напоказ роскошные формы. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«Вау, как горячо», «просто бомба», «Очень красивое белье на шикарном теле будет смотреться безупречно», «Вот, что значит КРАСОТА», «богиня», - пишут они.

До этого мы писали, что модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, показала идеальное тело в одном боди.

«Люблю делать подарки 😚 а сейчас это вдвойне приятно! Поднимать настроение и делиться бесценными знаниями❤️», - говорится в сообщении.

Уточним, что звезда на время карантина пообещала дать одному из своих подписчиков бесплатные входы на все свои марафоны. Пост она сопровождала снимком в облегающем боди, демонстрируя роскошные формы.

«Бомба», «восхитительная», «ого, ну это просто огонь», «роскошная», «Какая красотка) Восторгаюсь вами», «невероятная – любуюсь», - пишут они.

Напомним, обнажённая жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

Также Politeka писала, горячая жена Ступки в прозрачном наряде застыла в непристойной позе: «Хочешь…»

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