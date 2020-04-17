Солістка групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, в якому вигляді готує святкову вечерю

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька роликів про підготовку до свята, а в кінці вирішила здивувати публіку, пише Рoliteka.net. У своїх сторіз Камінська показувала, як фарбує яйця до Великодня, а потім показала, в чому вона їх прикрашає.

Спочатку шанувальники Камінської подумали, що зірка зняла відео в одній нижній білизні, але при розгляді виявилося, що це еротичний фартух. На фартуху зображено білу мереживну білизну, яка виглядає дуже правдоподібно.

Фанати Камінської не змогли залишити коментарі до фото, але вже зрозуміло, що Слава дала їм неоціненний натяк на те, як потрібно ходити вдома перед чоловіками. Незважаючи на приготування до свята і домашні справи потрібно бути спокусливою. Камінська, сама того не знаючи, буквально розкрила секрет зваблення чоловіків, які занудьгували на карантині.

Раніше ми писали, що Слава Камінська записала кліп у ванній. Вона роздяглася і зняла себе на камеру, засвітивши голе тіло. Співачка прикривала руками інтимні частини тіла, але в кадр все одно потрапила частина її грудей. Очевидно, зірка зовсім занудьгувала на карантині з двома дітьми і вирішила таким чином повеселитися.

Нагадаємо, що безсоромна Камінська в мереживній білизні потрясла на камеру пружними булочками: жаркі кадри.

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Також Politeka інформувала, що Камінська знайшла спосіб помститися колишньому, промовистий кадр: «Вау, рольові ігри».