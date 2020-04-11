Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська поділилася інтимним відео з ванної кімнати

Гіфку зірка опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. На невеликому уривку відео Слава крутить своєю «п'ятою точкою» перед дзеркалом. Камінська одягнена в нижню мереживну білизну. Трусики із завищеною талією вигідно підкреслили пружні сідниці зірки. Зазначимо, що на голові у Слави красується рушник. По всій видимості, співачка тільки помила голову.

До речі, Камінська використала кумедний фільтр, який домалював їй вуса на одному з фото. Схоже, артистка вже заскучала вдома на карантині, де вона сидить з двома дітьми. Шанувальники не змогли залишити коментарі під фото, так як вона опублікувала його в сторіз.

Раніше ми писали, що Слава Камінська вбралася в гарний костюм і сфотографувалася зі своєю подругою Машею Фокіною. Під піджаком у співачки був чорний топ, який підкреслив форми зірки. Камінська посміхалася і дивилася в камеру, як і її подружка.

Зазначимо, що сьогодні Камінська зі своєю донькою взяла участь у челенджі з подушками. Вони створили вбрання з подушок, закріпивши їх поясами. Щоб кадр вийшов ефектніше, співачка опрацювала його в фотошопі, додавши рожевих кольорів.

Нагадаємо, що Камінська похвалилася апетитними розвагами в ліжку: "Це дуже смачно!".

Як повідомляла Politeka, Камінська скинула весь одяг заради зухвалих фото: "залишилася в одних чоботях".

Також Politeka писала, що коханка Едгара Камінського не витримала і зробила боляче Славі з "Неангелів", фото: "Величезна любов".