Популярна українська виконавиця Слава Камінська показалася із незнайомцем після того, як знімок в мережі опублікувала коханка її колишнього чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Частини тіла», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Камінська позує в білосніжному вбранні, з-під якого видно чорний гольф. В кадр також потрапила частина тіла незнайомого чоловіка, що привело в замішання українців.

«Вау, рольові ігри», «Тепер ти в медичному халаті ?😂😂😂😂 вистачить цих рольових ігор», «Так так так», «На Дана Балана схожий», «Иванушки?», «Красоточка», «давно пора!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що нова подруга колишнього чоловіка солістки «Неангелів» Слави Камінської Едгара поділилася спільним знімком з чоловіком

Свіже фото Ольга Багата опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Едгар і Ольга стоять притиснувшись один до одного в чорних масках з написом «Не панікуй». Едгар міцно притиснувся до своєї нової пасії, закутавшись в її волосся.

Багата розповіла, що Едгар у цей складний час запустив флешмоб під назвою #залишайсявдомаядопоможу. Суть цього флешмобу в тому, щоб допомогти людям, які втратили дохід. Багата зазначила, що багатьом сім'ям сьогодні не вистачає грошей, щоб прогодувати дітей. Саме їм вона закликає допомагати.

Нагадаємо, що Слава з «Неангелів» потрусила своїми об'ємними «кульками» в напівтемряві: особисті кадри.

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