Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, в каком виде готовит праздничный ужин

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм несколько роликов о подготовке к празднику, а в конце решила поэпатировать публику, пишет Рoliteka.net. В своих сториз Каминская показывала, как красит яйца к Пасхе, а потом показала, в чем она их красит.

Сначала поклонники Каминской подумали, что звезда сняла видео в одном нижнем белье, но при рассмотрении оказалось, что это эротический фартук. На фартуке изображено белое кружевное белье, которое выглядит очень правдоподобно.

Фанаты Каминской не смогли оставить комментарии к фото, но уже понятно, что Слава дала им неоценимый намек на то, как нужно ходить дома перед мужьями. Несмотря на приготовления к празднику и домашние дела нужно быть соблазнительной. Каминская, сама того не зная, буквально раскрыла секрет соблазнения мужчин, заскучавших на карантине.

Ранее мы писали, что Слава Каминская записала клип в ванной. Она разделась и сняла себя на камеру, засветив голое тело. Певица прикрывала руками интимные части тела, но в кадр все равно попала часть ее груди. Очевидно, звезда совсем заскучала на карантине с двумя детьми и решила таким образом повеселиться.

Напомним, что бесстыжая Каминская в кружевном белье потрясла на камеру упругими булочками: жаркие кадры.

Как ранее сообщала Politeka, красотки из "НеАнгелов" кардинально сменили имидж, фото взорвали сеть: «Мечта».

Также Politeka информировала, что Каминская нашла способ отомстить бывшему, красноречивый кадр: «Вау, ролевые игры».