Українська виконавиця Світлана Лобода спантеличила шанувальників, показавши їм знімок з незнайомцем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує в білій сорочці і крихітному білизна. При цьому на животі у неї лежить чоловіча рука, поверх якої вона ніжно прилаштувала свою.

Уточнимо, що осіб їх було не видно. А оскільки знімок був опублікований в Сторіс, її шанувальники не змогли розпитати кумира про те, хто ж є її обранцем.

До цього ми писали, що відома співачка Світлана Лобода показала яскраві кадри одного зі своїх останніх концертів, на якому з'явилася відразу в кількох образах.

В цей раз знаменита артистка представила в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram серію пікантних кадрів, відзнятих під час її виступу в провокаційному вбранні з блискіток

Після того, як був введений карантин і співачці довелося скасувати закордонний тур, перенести запис нових композицій і відмовитися від светстких заходів, зірка почала піднімати активність публіки за допомогою социальнях мереж. Тепер Лобода щодня ділиться з фанатами новими кадрами з дому, розповідає про свої будні і не забуває дивувати жаркими кадрами, зробленими ще на концертах.

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