Українська співачка MARUV показала незвичайний знімок до зміни іміджу

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка вирішила представити архівний кадр, зроблений ще до чергової зміни іміджу. Артистка з'явилася з довгими синіми косичкмии, частково прихованими під хусткою, повідомляє Politeka.

Так, пост зірка доповнила кадром для залучення уваги. Як виявилося, артистка бере участь у благодійній акції:

«Привіт мої пиріжки 🙏🏻 Стартувала масштабна всеукраїнська благодійна акція #ДаруйПовітря , яку робить ком'юніті агентство @omg__agency спільно з найбільшим українським благодійним фондом Українська Біржа Благодійності. Мета - зібрати 18.000.000 грн, щоб придбати 24 нових апарату ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Кожен такий апарат зможе врятувати кілька десятків життів у період пандемії коронавіруса (а це вже 500-700 життів) і в майбутньому апарати продовжать рятувати життя наших співвітчизників в українських больницах2, - розповіла Ганна.

Ось що відповіли користувачі:

«Аня як же Росія?», «Приветик..не збита сливка😘🌷🌷🌷мі аморе..», «Вже перевів гроші. Нехай всі будуть здорові!», «Ти ж ніби там прописалася😀😀😀», «❤️😍Коли концерт?!!».

До цього Анна Корсун показала новий короткий ролик в Instagram. На кадрах Корсун позує в піжамі, а також з синіми кісками, які вона додала на волосся. Ганна пофарбувалася на камеру, а після цього стрибнула в ліжко леопардового кольору. MARUV в цей момент змінила одяг на спідницю і блузку в горошок і пішла викидати сміття в сміттєпровід.

Фанати встигли переглянути ролик більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Головне санитайзером в камеру попшикала - тепер нас ніякий вірус-шмирус не візьме", "Руками взялася за ручку смітники ,а потім посилаючи поцілунок ,торкнула свою оральну зону", "Сині кіски до речі шикарні, дуже тобі йдуть", "Нафарбуватися щоб винести сміття в сміттєпровід...під'їзду", "А де маска і рукавички! Наступний ролик треба і це!;))", "Блін, не наділа рукавички і поцілунок на нас повітряний відправила, ось хуліганка".

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