50-річна українська співачка Ірина Білик знайшла спосіб привернути до себе увагу

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала вся оповита димом. "Палаюча" Білик за допомогою спеціальної програми додала кадру кучеряві клуби диму, щоб пояснити, напевно, чому у неї в руці вогнегасник.

Ірина в чорному пальто і такого ж кольору платті підняла руку з вогнегасником і застигла, ніби хоче його кинути.

Традиційний смокі-макіяж і "хвиляста" укладка доповнили образ фатальної красуні, спопеляючої все на своєму шляху.

"Як підписати? 😂 Ваші версії....", - попросила поради у шанувальників співачка.

Чи варто говорити, що користувачі відразу ж почали пропонувати свої версії, встигнувши за кілька годин поставити більше 9 000 "лайків" цьому фото.

"загорілася ЗІРКА❤️"

"Здається на кухні щось підгоріло 😂"

"«Чоловік, відійдіть зі своєю сигаретою, а то я за себе не ручаюся» 😂"

"Душа у вогні на серці холод"

"Справжня жінка: і у вогонь,і в воду ..🤗"

"Їжачок в тумані? 🥰"

"Ексклюзив!!! Удар від самої Ірини Білик ! Хто бажає ?"

"Я завелася зупини мене🤩"

Раніше ми повідомляли, Білик показала у соцмережі фото свого молодшого сина - Табріза. На ньому співачка позує в розкішному чорному платті з оригінальними манжетами і прозорим подолом довгої спідниці. Родзинку її образу надає ефектний білий капелюх, який виглядає дуже стильно. Не відстає від мами й Табріз. Маленький модник одягнений у джинси і темно-синій піджак з білою сорочкою. Хлопчик впевнено позує поруч із зірковою мамою.

Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України посвітила величезним декольте перед Іриною Білик: фото порвало мережу.

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