50-річна українська співачка Ірина Білик знайшла спосіб привернути до себе увагу
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала вся оповита димом. "Палаюча" Білик за допомогою спеціальної програми додала кадру кучеряві клуби диму, щоб пояснити, напевно, чому у неї в руці вогнегасник.
Ірина в чорному пальто і такого ж кольору платті підняла руку з вогнегасником і застигла, ніби хоче його кинути.
Традиційний смокі-макіяж і "хвиляста" укладка доповнили образ фатальної красуні, спопеляючої все на своєму шляху.
"Як підписати? 😂 Ваші версії....", - попросила поради у шанувальників співачка.
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Чи варто говорити, що користувачі відразу ж почали пропонувати свої версії, встигнувши за кілька годин поставити більше 9 000 "лайків" цьому фото.
"загорілася ЗІРКА❤️"
"Здається на кухні щось підгоріло 😂"
"«Чоловік, відійдіть зі своєю сигаретою, а то я за себе не ручаюся» 😂"
"Душа у вогні на серці холод"
"Справжня жінка: і у вогонь,і в воду ..🤗"
"Їжачок в тумані? 🥰"
"Ексклюзив!!! Удар від самої Ірини Білик ! Хто бажає ?"
"Я завелася зупини мене🤩"
Раніше ми повідомляли, Білик показала у соцмережі фото свого молодшого сина - Табріза. На ньому співачка позує в розкішному чорному платті з оригінальними манжетами і прозорим подолом довгої спідниці. Родзинку її образу надає ефектний білий капелюх, який виглядає дуже стильно. Не відстає від мами й Табріз. Маленький модник одягнений у джинси і темно-синій піджак з білою сорочкою. Хлопчик впевнено позує поруч із зірковою мамою.
Нагадаємо, Ірина Білик після скандалу з Зеленським зробила заяву.
Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України посвітила величезним декольте перед Іриною Білик: фото порвало мережу.
Також Politeka писала, що у Зеленського звернулися до Ірини Білик і привели українців в лють: "З одного стада".