Відома українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала гарячі танці разом з молодою дівчиною

Артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як повеселилася під час невеликого тренування з молодою дівчиною в рамках роботи над "Всеукраїнської школою онлайн", пише Politeka.

Справа в тому, що зірка вирішила взяти участь у проекті, який створений для учнів всіх українських шкіл, які знаходяться на онлайн-навчанні з-за карантину. Вже кілька тижнів минуло з введення карантину. Щоб привернути увагу школярів до навчання, до створення віртуальних навчальних уроків залучають різних зірок. Артисти, співаки, телеведучі з'являються на різних уроках (щоб подивитися відео, доскролльте все до кінця).

В одному з занять фискультуре Леся Нікітюк також прийняла участь. Зірка з'явилася в яскравому спортивному костюмі, що складається з топа і спідниць із завищеною талією. Вбрання артистки з кольоровим принтом не залишає байдужим.

Зірка виконала запальний танець під знамениту пісню Вєрки Сердючки, а також повеселила витівкою в кінці ролика.

Також зірка виставила кадр, на якому з'явилася в незвичайному вигляді - прикрившись одним лише білосніжною ковдрою і з розпущеним волоссям. При цьому в руках Леся тримала м'якого ведмедика, а сама привітно посміхалася, дивлячись в об'єктив. Масивне ковдру при цьому тримається лише на тоненькому чорному поясі, який зірка причепила собі високо на талію.

Схоже, карантинний флешмоб під хештегом #pillowchellenge не обійшов і Лесю, хоча вона не стала позувати в подушці, використавши іншу частину постільного комплекту, на відміну від Лорак і Маші Полякової, які приєдналися до челленджу.

«Що чути з приводу Каннського кінофестивалю?😆», - жартівливо пише артистка.

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