Известная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила горячие танцы вместе с молодой девушкой

Артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм, как повеселилась во время небольшой тренировки с молодой девушкой в рамках работы над "Всеукраинской школой онлайн", пишет Politeka.

Дело в том, что звезда решила принять участие в проекте, который создан для учеников всех украинских школ, которые находятся на онлайн-обучении из-за карантина. Уже несколько недель прошло с введения карантина. Чтобы привлечь внимание школьников к обучению, к созданию виртуальных обучающих уроков привлекают разных звезд. Артисты, певцы и телеведущие появляются на самых разных уроках (чтобы посмотреть видео, доскролльте все до конца).

В одном из занятий по фискультуре Леся Никитюк также приняла участие. Звезда появилась в ярком спортивном костюме, состоящем из топа и лосин с завышенной талией. Наряд артистки с цветным принтом не оставляет равнодушным.

Звезда исполнила зажигательный танец под знаменитую песню Верки Сердючки, а также повеселила выходкой в конце ролика.

Также звезда выставила кадр, на котором появилась в необычном виде - прикрывшись одним лишь белоснежным одеялом и с распущенными волосами. При этом в руках Леся держала мягкого плюшевого мишку, а сама приветливо улыбалась, смотря в объектив. Массивное одеяло при этом держится лишь на тоненьком черном поясе, который звезда прицепила себе высоко на талию.

Похоже, карантинный флешмоб под хештегом #pillowchellenge не обошел и Лесю, хотя она не стала позировать в подушке, использовав другую часть постельного комплекта, в отличие от Лорак и Маши Поляковой, которые присоединились к челленджу.

«Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?😆», - шутливо пишет артистка.

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